Apparecchi per denti fai da te: i pareri degli esperti

Gli esperti ortodonzia si dichiarano a sfavore degli apparecchi per denti fai da te perché provocano seri danni alla salute del cavo dentale.

Negli ultimi anni anche in Italia si stanno diffondendo delle mascherine per allineare i denti. Esse vengono vendute ai consumatori senza l'indicazione e le visite di un dentista di fiducia.

A lanciare l'allarme è l'Associazione Specialisti Italiani in Ortodonzia (Asio). È questo considerato dagli esperti metodo veloce a costi ridotti ma non fa bene affatto alla salute. Un sondaggio condotto dall'American Association of Orthodontists (Aao) ha infatti rilevato che la maggior parte dei pazienti che hanno indossato allineatori dentali venduti direttamente dalle multinazionali ai clienti e da questi misurati in proprio hanno riscontrato seri danni alle arcate dentali.

L'associazione americana Aao ha raccolto molteplici denunce in circa 36 Stati americani, per violazione delle leggi sull'esercizio dell'odontoiatria. " Le terapie con allineatori trasparenti - sottolinea Cesare Luzi, presidente Asio - sono delicate e specialistiche, in quanto si adattano solo ad alcune tipologie di malocclusione e quasi sempre non raggiungono il 100% dei risultati promessi. Un riallineamento dei denti puramente estetico può determinare un peggioramento funzionale nell'apertura di un morso. Per questo, la diagnosi e la supervisione costante da parte di un ortodontista abilitato, è necessaria per tutte le fasi del trattamento: dagli esami clinici e radiografici ai controlli periodici post-trattamento".

Gli apparecchi fai da te provocano danni anche alla salute delle gengive. Le espone ad infiammazioni dovute alle pressioni effettuate dagli allineatori. Inoltre lo spostamento dei denti senza controllo rischia di portare le radici fuori dall'osso generando recessioni gengivali anche dolorose. Di conseguenza si potrebbero verificare inestetismi associati a sensibilità dentale nel lungo termine di utilizzo di queste mascherine fai da te.