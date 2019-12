Lato b perfetto con la gluteoplastica

In Italia negli ultimi anni, tra gli interventi di chirurgia plastica, sta riscuotendo tanto successo la gluteoplastica.

Non solo occhi, naso e decolleté sono i ritocchi più richiesti dalle donne italiane. Sempre più donne infatti si rivolgono al chirurgo plastico per correggere le imperfezioni dei glutei. La motivazione è che ambiscono sempre più ad un lato b alto, sodo e ben proporzionato. E per chi vuole cancellare definitivamente i propri inestetismi, una tecnica rivoluzionaria di gluteoplastica assicura risultati di grande impatto estetico e senza grandi controindicazioni.

Glutei scesi, svuotati o poco sporgenti grazie a questo tipo di intervento specifico e rivoluzionario troveranno nuova rotondità. Il merito è di protesi intramuscolari molto confortevoli tanto da risultare persino impercettibili. “L’intervento di gluteoplastica con impianti intramuscolari, importata in Italia dal Brasile, è ad oggi l’unica tecnica efficace e sicura - spiega il Prof. Daniele Spirito, chirurgo plastico, di Roma, e docente presso la Cattedra di Chirurgia Plastica dell’Università di Milano, intervenuto sul tema al IX Corso Apira Medical di chirurgia Plastica e Medicina estetica di Napoli - L’intervento si esegue in anestesia generale o solo epidurale, si pratica un’incisione di 5-6 centimetri nel solco inter-gluteo e si inserisce la protesi in silicone duro all’interno del muscolo; la cicatrice resta invisibile e il post operatorio è piuttosto veloce, anche se per 10-15 giorni il paziente dovrà stare attento nel cambiare posizione da sdraiato a seduto o in piedi, in maniera repentina, per il rischio di tirare nella zona di incisione, ma non appena la ferita è chiusa potrà tornare alla propria vita”.

La gluteoplastica è ritenuta rivoluzionaria nel campo della chirurgia estetica. Si sta affermando con successo nel settore per immnerevoli motivi. “È una tecnica con una curva di apprendimento particolare ma molto interessante, che ha portato un cambiamento radicale nel modo di concepire il rimodellamento chirurgico dei glutei - precisa l’esperto – Abbiamo fatto anche dei corsi dimostrativi con un buon successo di adesioni. Prima si inserivano le protesi sotto al muscolo e in alto con limitati risultati estetici, l’innesto intramuscolare invece rende la protesi così impercettibile da dimenticarla".

Questa tecnica risulta anche molto sicura e duratura, a differenza dell’innesto di tessuto adiposo. Quest’ultimo fino ad ora cha dato un discreto risultato nell’immediato. Il problema è che col tempo tende a riassorbirsi con maggiori possibilità di ritocchi. "ll motto è sempre lo stesso - conclude il Prof. Spirito - 'I filler danno bellezza mentre le protesi danno giovinezza'”.