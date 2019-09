Benessere naturale al top a Montegrotto

Viviana Persiani

Il Grand Hotel Terme & SPA di Montegrotto, da oltre trent'anni, sotto la guida della famiglia Legnaro Corso, punta a riscoprire il benessere naturale e genuino, in profonda sintonia con il territorio. Qui gli ospiti troveranno piscine di acqua ipertermale, argilla biotermale certificata e il nuovo spazio wellness che accoglie una SPA rinnovata secondo i più innovativi principi del benessere, garantendo percorsi personalizzati studiati per offrir loro i migliori benefici. La Medicina ha riconosciuto il potere curativo e antinfiammatorio che l'acqua termale e i fanghi hanno sull'organismo umano, certificandone gli effetti positivi. Per questo motivo il Sistema Sanitario Nazionale dà la possibilità di avvalersi di prescrizioni mediche per cicli di terapia alle terme di Abano e Montegrotto.

Le acque termali del Bacino Euganeo sono ricche di salutari sali minerali, ad alto valore terapeutico che, uniti all'argilla biotermale, portano dei reali benefici di prevenzione e cura del corpo. L'acqua termale è un toccasana per le affezioni delle vie respiratorie, migliora edemi, lesioni e infiammazioni e stimola il sistema immunitario soprattutto nei periodi di cambio stagione. L'Argilla Termale® è uno straordinario farmaco naturale privo di effetti collaterali, con proprietà terapeutiche di tipo antinfiammatorio e analgesico, che non ha paragoni al mondo. I principi attivi dell'Argilla Termale della località di Abano Montegrotto sono tutelati da un brevetto europeo che ne garantisce l'efficacia nel trattamento di molte patologie infiammatorie, croniche e degenerative. Essendo questo elemento riconosciuto dal Ssn, può essere prescritto anche dal medico di base: una ricetta permette di accedere a una seduta di 12 fangoterapie, senza ulteriori costi per l'ospite.

Due i ristoranti dell'hotel: a bordo piscina con live kitchen e giardino d'inverno per la colazione e il pranzo e, al sesto piano, il Ristorante Panoramico che offre una perfetta combinazione tra ricercatezza enogastronomica, ingredienti di prima qualità e esaltazione di tradizionali sapori con ampia scelta di menù a Km 0, wellness e gourmet. Ritrovare forma e energia, in autunno, si può grazie al programma Remise en Forme, fruibile nei 1200 mq della nuova zona Spa Luxury& Relax. Il Body Reshape, ad esempio, regola il rilascio di neurotrasmettitori che attivano il dialogo tra pelle e sistema nervoso per rimodellare il corpo, intensificando la detossificazione e la liposi. Lo Sculptur Active alla Pianta Carnivora, invece, fa riscoprire una forma perfetta mentre Phytothermae Plus, neurocosmesi termale avanzata, azzera gli inestetismi della cellulite grazie all'alga Macrocystis ricca di iodio.