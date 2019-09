Bere tè ogni giorno fa bene al cervello

Il tè è una delle bevande più consumate e amate; inoltre, ha tante proprietà benefiche. Oggi grazie a una nuova ricerca si sa che esso aiuterebbe anche il nostro cervello a contrastare il processo di invecchiamento. La ricerca si è basata su una serie di test cognitivi sottoposti a 36 persone di età pari o superiore a 60 anni. Inoltre i ricercatori, guidati da un team con sede presso l'Università di Singapore, hanno anche effettuato ai volontari scansioni MRI - Risonanza Magnetica per Immagini.

Dunque, a tutti i partecipanti, provenienti da Singapore, è stato anche chiesto quante volte bevessero tè verde, nero o oolong e caffè. Secondo i risultati, chi ha bevuto il tè almeno quattro volte a settimana per un arco di tempo di almeno 25 anni avrebbe un cervello più attivo. Il dottor Feng Lei, a capo della ricerca, ha affermato: "I nostri risultati suggeriscono che bere regolarmente il tè ha un effetto protettivo contro il declino dell'organizzazione cerebrale legato all'età. Si può prendere l'analogia del traffico stradale come esempio: consideriamo le regioni del cervello come destinazioni, mentre i collegamenti tra le regioni del cervello sono strade. Quando un sistema stradale è organizzato meglio, la circolazione di veicoli e passeggeri è più efficiente e utilizza meno risorse. Allo stesso modo, quando le connessioni tra le regioni del cervello sono più strutturate, l'elaborazione delle informazioni può essere eseguita in modo più efficiente."

Lo studio ha visto il coinvolgimento anche di un team delle università di Cambridge ed Essex ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Aging. Questa sarebbe la prima ricerca ad analizzare l'effetto del tè sulle reti cerebrali. In precedenza sono stati trovati benefici del tè legati alla protezione contro il diabete di tipo 2. Nel 2017 uno studio ha suggerito anche che questa bevanda possa controllare i picchi dei livelli di zucchero nel sangue. Dunque, il tè sembra essere la bevanda perfetta e, come affermato anche dal dottor Lei, potrebbe essere una scelta di vita che può far bene persino al cervello.