Il cacao per la mente, la pelle e l'amore

Viviana Persiani

Gianluca Mech, sempre attento al benessere e alla salute delle persone, offre un tocco a dir poco gourmet alla rivoluzione e all'innovazione dell'integrazione alimentare, lanciando sul mercato Cocoa Plus, praline al cioccolato rigorosamente senza zuccheri, prive di glutine, ma ricche di fibre e a basso indice glicemico. Già nell'antichità, i popoli dell'America Centrale utilizzavano i semi del cacao, scientificamente definito Theobroma cacao, ovvero «cibo degli dei», considerato simbolo di prosperità nei riti religiosi, ma anche come medicina capace di guarire le malattie della mente e del corpo. Oggi il team di ricercatori del Centro Studi Tisanoreica, proprio partendo dagli incontrovertibili principi attivi del cacao, determinati dagli elevati livelli di flavonoidi, ha messo a punto la nuova linea di integratori alimentari della Gianluca Mech Spa sotto forma di praline al cioccolato.

La confezione di Cocoa Plus, distribuita in erboristeria, nei centri Tisanoreica, in farmacia e parafarmacia, ma anche nei centri estetici, contiene 7 praline; e in ogni pralina, le proprietà benefiche dei 2 grammi di cacao sono attivate e potenziate da principi attivi che completano il prodotto.

Questi dolci integratori al cioccolato, infatti, sono stati formulati per unire alla golosità del cacao, anche specifiche funzioni. A partire da quella cognitiva: la cioccolata contenuta in Cocoa Memo, a esempio, contribuisce a migliorare il flusso sanguigno verso il cervello, favorendo le prestazioni mentali. Per chi avesse la pelle spenta, poco idratata e poco elastica, Cocoa Beauty agisce proprio per il benessere della cute migliorandone la compattezza e stimolando la produzione di nuovo collagene.

Un solo gusto, dunque, e numerose funzioni come quella che promuove il benessere della mente: Cocoa Relax, infatti, grazie al contenuto di zafferano, conosciuto per gli effetti positivi sull'umore e di Vitamina B6 con azione benefica sul sistema nervoso, è una panacea per l'equilibrio mentale.

Problemi di libido? Cocoa Love, utilizza la feniletilamina contenuta nel cacao, un'ammina conosciuta come love-drug perché è in grado di produrre sensazioni come quelle sperimentate quando una persona è «innamorata».. Certo, una volta scatenata la passione occorre anche avere l'energia giusta.

Ecco allora Cocoa Energy: grazie all'alga Alga Klamath, famosa per essere una fonte di proteine, di aminoacidi, di vitamine (compresa B12) e di Omega 3-6 e alla Vitamina B5 e B6, utili per mantenere il fisiologico metabolismo energetico, il pieno di energia è assicurato. Pur essendo a base di cacao, Cocoa Plus è un integratore sfizioso che soddisfa il palato, ma che non fa di certo ingrassare.

Per il basso indice glicemico, inoltre, è adatto anche ai diabetici e a chi, per motivi di salute, non può consumare i dolci normali. Proprio per questo, Cocoa Plus è utilizzabile anche nella fase intensiva di Tisanoreica.