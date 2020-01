Cellulari, esperto del Cnr: "Non ci sono prove ​di rischio tumore"

Ieri, la Corte d'Appello di Torino ha stabilito l'esistenza di un nesso tra l'uso improprio e prolungato dei cellulari e la formazione di tumori cerebrali. Ma, uno studio dell'Iss della scorsa estate sosteneva che non ci fossero prove a sostegno di questa tesi. E ora, anche il Cnr specifica che non esiste " evidenza scientifica consolidata che questo possa accadere ". Ma, sottolinea, è comunque consigliabile usarli con un po' di prudenza.

In un'intervista al Corriere della Sera, Roberto Moccaldi, responsabile della medicina del lavoro al Cnr, che si occupa proprio della protezione delle radiazioni dei campi elettromagnetici, spiega che i dati scientifici degli ultimi 30 anni " suggeriscono che l’uso dei telefoni cellulari non sia associato all’aumento del rischio di tumori ". E ricorda proprio lo studio dell'Istituto superiore di Sanità che aveva analizzato tutti i dati delle ricerche pubblicate tra il 1999 e il 2017, affermando che " le radiofrequenze non possono causare neoplasie nelle zone più esposte del corpo durante le chiamate vocali ".

La scienza, quindi, sembra smentire le convinzioni dei giudici che, a detta di Moccaldi potrebbero essersi basati, per pronunicare la sentenza, solamente sui "pochi studi che dimostrano l’esistenza di rischi legati all’uso dei telefonini. Questi studi costituiscono la nettissima minoranza rispetto a una massa di informazioni che invece smentiscono l’ipotesi di pericolo per la salute ". La maggior parte degli studi, infatti, non ha registrato " un aumentato rischio oncologico tra chi usa il cellulare e la popolazione non esposta alle onde elettromagnetiche ". Altre ricerche sono in corso, ma gli studiosi si aspettano una conferma dei risultati precedenti.