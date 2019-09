Colesterolo: solo 6 italiani su 10 lo controllano

Gli italiani sono consapevoli dei rischi del colesterolo alto, ma non effettuano abbastanza visite di screening.

Come riporta Adnkronos, il 90% degli intervistati ritiene che il colesterolo alto sia rischioso o molto rischioso, tanto da considerarlo tra i primi tre fattori di rischio cardiovascolare. Tuttavia, il 61% non è abbastanza attento: alcuni non controllano i valori, mentre fra qui ricorda precedenti esami, gli esiti sono nettamente al di sopra della norma.

A dirlo è l’indagine Iqvia, che ha coinvolto un campione rappresentativo di mille italiani. Secondo la ricerca, il 73% del campione conosce gli integratori alimentari che hanno effetti benefici sulla riduzione del colesterolo e vengono usati dal 52% delle persone con valori elevati e dal 16% di chi vuole prevenirlo. Il 60% degli italiani si fida delle informazioni del medico di medicina generale e dello specialista, mentre il 55% confida anche nel farmacista. Tre italiani su quattro sono molto interessati alle informazioni su rischi, cause e prevenzione dell'ipercolesterolemia.