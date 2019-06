Come contrastare i piedi gonfi in estate

Con l'arrivo della bella stagione e del caldo umido e afoso, ci ritroviamo spesso coi piedi gonfi.

Questo è un disturbo molto diffuso e fastidioso perché ci spinge ad indossare ciabatte e sandali più grandi nel normale e a sentirci appesantiti. Il disturbo è dovuto al caldo che provoca un drastico rallentamento della circolazione sanguigna. È in grado anche di provocare la pressione bassa. Queste due cause portano a un aumento della ritenzione idrica e ad un accumulo di liquidi in eccesso nei piedi. La causa del gonfiore dei piedi è da ricercare anche in altri fattori che in estate si fanno più deleteri. Questo fastidio è dovuto allo stare troppo tempo seduti in ufficio, auto e mezzi pubblici.

L’errata alimentazione gioca un ruolo importante. In estate si tende a mangiare più salato rispetto alla stagione invernale. Si prediligono snack veloci come salatini e cracker o aperitivi al mare, in pieno relax in compagnia degli amici. Il sale in eccesso aumenta la densità dei fluidi. Siamo così portati a bere di più col conseguente accumulo dei liquidi. In questa stagione inoltre si è più stitici. Quando le feci rimangono troppo tempo nel nostro organismo le vene si comprimono e creano un grande ostacolo alla circolazione sanguigna.

Ecco i consigli per contrastare i fastidiosi piedi gonfi:

- Indossare scarpe comode: al bando scarpe strette e tacchi troppo alti che peggiorano la situazione;

- Sì ad alimenti drenanti: seguire una dieta ricca di verdure e frutta ricca di fibre e acqua;

- Fare attività fisica regolare: al bando la sedentarietà. Le passeggiate quotidiane a passo sostenuto attivano il metabolismo e la circolazione sanguigna;

- Bere tisane: consigliate quelle a base di ananas, zenzero, limone, bardana e betulla dall'effetto drenante;

- Fare massaggi e pressoterapia: aiutano efficacemente a sgonfiare e a stimolare la circolazione.