Creato per la prima volta un farmaco per un solo paziente al mondo

Un farmaco messo a punto per un solo paziente nel mondo. È la prima volta che i medici danno vita a un farmaco specifico, pensato per curare un rarissimo difetto genetico. I ricercatori del Boston Children's Hospital sono riusciti, in un anno, a identificare il difetto del Dna e ad effetturare il test sulla bambina affetta, che ha dato esiti positivi.

Alla piccola, 9 anni, nel 2016 era stato diagnosticato un problema neurologico, noto come malattia di Batten. I sintomi erano iniziato all'età di 3 anni e, nel giro di poco tempo, la piccola era passata alla cecità e all'incapacità di alzare la testa, soffrendo di continue convulsioni (un sondino aveva registrato fino a 30 attacchi di convulsioni al giorno).

Da un'analisi del Dna, i medici sono riusciti a risalire alla causa: una mutazione del gene Cln7, indispendabile per la produzione di una proteina necessaria ai lisosomi, che servono a rimuovere le sostanze indesiderate presenti nelle cellule. Dopo averlo isolato, gli studiosi hanno creato un frammento di Dna per coprire il difetto. Il farmaco, testato prima sugli animali, è stato chiamato Milasen, dal nome dell'unica paziente che lo assumerà.

Una volta constatato il successo del medicinale, i medici lo hanno usato sulla bambina. Ora, dopo un anno di cura, la piccola mostra una diminuzione delle convulsioni di cui soffriva. Sulla cecità, invece, non si registrano miglioramenti.