Davvero la carne vegetale fa sempre bene alla salute?

I vegani e i vegetariani ne sono convinti. Ma mangiare solo frutta e verduta fa davvero bene alla salute? Non sempre, perché una dieta del genere sarebbe povera di proteine. E non basta la carne vegetale, composta da tofu, soia o altri cereali a risolvere la situazione. Per di più, uno studio australiano ha dimostrato che la carne vegetale non è così salutare come pensano molti.

Infatti, secondo una ricerca del George Institute for Global Health di Melbourne, che ha analizzato vari prodotti, questi contengono parecchio sale aggiunto, oltre a grassi e zuccheri. Per questo, il consumo giornaliero della "carne finta" potrebbe creare problemi alla salute, aumentando il rischio di ipertensione. Per esempio, in 100 grammi di bacon vegetale, ci sono circa 2 grammi di sale, un terzo del consumo giornaliero raccomandato. "Molti di questi prodotti- afferma la nutrizionista al Tempo- appaiono più sani per effetto del marketing. Quando sappiamo che qualcosa è di base vegetale o con basso contenuto di un qualche ingrediente, abbiamo l'immagine che sia più sano, ma quello di cui non ci rendiamo conto sono i contenuti di sale, grasso o zucchero ".

Quindi, non necessariamente, gli stili di vita dei vegani e dei vegetariani sono più sani, se includono elementi lavorati, perché questi, per una questione di gusto, potrebbero contenere sale o zucchero aggiunti: "Una dieta a base vegetale, di alimenti integrali come frutta, verdure, legumi, cereali o noci ovviamente più sana, ma con gli alimenti lavorati è importante guardare bene la tabella di informazioni sul retro del pacchetto, per capire davvero cosa contengono ". Attenzione, quindi, agli ingredienti.

Qualche giorno fa, uno studio dell'Oxford Univerity aveva dimostrato che la dieta vegana o vegetariana riduce il rischio di infarto, ma aumenta quello di ictus.