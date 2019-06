Gli energy drink possono causare morte improvvisa: lo studio

Gli energy drink, sono le famose bevande che promettono di rigenerare l'organismo e dare la spinta necessaria per migliorare le prestazioni mentali e fisiche. Ma a fronte di questo, bisogna anche dire che alcune ricerche precedenti hanno contribuito ad aumentare l'alone di dubbio sugli eventuali problemi di salute che queste bevande potrebbero causare. Oggi, grazie a una nuova ricerca proveniente dall'America, si può notare che queste bibite aumentano il rischio di sviluppare problemi cardiaci con conseguente morte improvvisa. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of American Heart Association.

I 34 partecipanti scelti per il test avevano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e godevano di ottima salute. Tutti sono stati invitati a bere, in maniera casuale e in tre giorni distinti, 900 ml di una bevanda energetica contenente tra i 304 e i 320 mg di caffeina, oppure una bevanda placebo.

Dopo il consumo delle bevande, gli scienziati hanno monitorato lo stato di salute dei soggetti interessati, compresa la pressione sanguigna ogni 30 minuti per quattro ore. Durante questo periodo è stataq registrata l'attività del cuore tramite l'elettrocardiogramma. I partecipanti che avevano consumato l'energy drink, rispetto a quelli che avevano bevuto la bevanda placebo, erano stati colpiti da intervalli QT che possono anche causare aritmie; queste ultime poi possono essere associate a morte improvvisa.

Gli autori tendono comunque a escludere che sia la caffeina a causare tutto ciò, ma sono più propensia a pensare che ci sia altro che deve essere ancora identificato. L'autore principale dello studio, il dottor Sachin A. Shah, dell'Università del Pacifico in California, ha affermato: "Abbiamo trovato un'associazione tra consumo di bevande energetiche e cambiamenti negli intervalli QT e pressione arteriosa che non possono essere attribuiti alla caffeina. Abbiamo urgentemente bisogno di indagare sul particolare ingrediente o sulla combinazione di ingredienti in diversi tipi di bevande energetiche che potrebbero spiegare i risultati osservati nella nostra sperimentazione clinica".

I risultati, dunque, confermano alcune ricerche precedenti che mostravano un collegamento tra energy drink e problemi cardiaci. Infine il dottor Shah ha parlato di come la gente dovrebbe essere consapevole dell'impatto degli energy drink sull'organismo, ancor di più qualche problema di salute alla base pregresso.