Fare 7.500 passi al giorno fa bene alla salute

Per tanto tempo medici e mezzi di informazione ci hanno convinto che fare 10.000 passi al giorno sia estremamente salutare.

Il numero dei "10.000" che faceva riferimento ai "passi" da effettuare al giorno per trarre beneficio dalle nostre passeggiate e corse quotidiane, era legato ad una nota campagna pubblicitaria giapponese. Essa andava in voga negli anni Settanta. Pubblicizzava il primo contapassi comparso nella storia del fitness. Era chiamato “Manpo- kei” che significa letteralmente in italiano 10.000 passi.

Dagli anni Settanta ad oggi, numerose ricerche scientifiche hanno confermato che 10.000 passi consentono di contrastare con successo molte malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e alcuni tumori. In realtà ne bastano anche molti meno per stare bene e in forma. Lo sostiene un recente studio del Brigham and Women’ s Hospital di Boston.

Il team di ricercatori ha analizzato i dati di quasi 17.000 donne di età media di circa 72 anni. Ad esse è stato chiesto di indossare un accelerometro da posizionare sulle anche. Questo posizionamento strategico consente di misurare efficacemente i passi effettivamente compiuti durante la giornata. Le partecipanti di questo studio scientifico americano sono state seguite dai ricercatori per almeno quattro anni successivi all’esperimento.

Dai risultati raccolti è emerso che solo 504 persone delle 17.000 seguite sono morte. Tra di esse vi erano quelle che durante l’esperimento avevano compiuto non più di 2.700 passi quotidiani. Le donne che invece avevano fatto più di 4400 passi al giorno vivevano più a lungo e con pochi problemi di salute.

I-Min Lee , uno degli autori della ricerca del Brigham and Women’s Hospital di Boston, sostiene che compiere 4400 passi al giorno piuttosto che 10.000 non è la stessa cosa. Certo, più passi si fanno e diversi sono i benefici ma non ha gli stessi effetti sulla salute. L’ideale è farne 7.500 ossia meno di 7 km al giorno per avere benefici ai muscoli, all’apparato cardiocircolatorio e al sistema della respirazione.