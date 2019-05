Fertilità maschile al top con frutta e verdura

La fertilità maschile necessita di frutta e verdura. Sarebbero proprio gli antiossidanti contenuti in questi alimenti a rendere gli spermatozoi più sani e rinvigoriti. La dieta perfetta prevede 300 grammi al giorno di frutta e verdura per un periodo di sessanta giorni. E i risultati sono assicurati. O almeno, questo è quanto è emerso da uno studio presentato al Congresso della Società di Andrologia, Sia. Il merito sarebbe proprio degli antiossidanti di cui sono ricchi i vegetali. La ricerca ha esaminato trenta volontari di età compresa tra i 25 e i 40 anni, non fumatori e con una infertilità idiopatica, scarsa qualità del liquido seminale, sempre più in aumento tra gli uomini.

Come ha spiegato Alessandro Palmieri, presidente Sia e professore all’Università Federico II di Napoli, “Una carenza dietetica di antiossidanti è stata dimostrata strettamente correlata al danno ossidativo sugli spermatozoi e alla frammentazione del Dna spermatico. Questo, aggiunto a stili di vita non corretti e altri fattori di rischio come età, inquinamento ambientale, fumo o alcol, può contribuire a ridurre significativamente la fertilità maschile” .

Lo studio è stato condotto da Giuseppina Peluso,responsabile del Laboratorio di Semiologia-Pma Azienda Ospedaliera di Cosenza. Tutti i partecipanti alla ricerca erano in sovrappeso e sono stati sottoposti a una dieta di sole 1500 calorie quotidiane. L’alimentazione giornaliera prevedeva un 25% di proteine e carboidrati a basso indice glicemico, vegetali ricchi soprattutto di vitamina C, E, beta-carotene, folati e zinco. Raggiungendo così circa tra gli 800 e i 1000 milligrammi di antiossidanti.