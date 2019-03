Gravidanze indesiderate: arriva il contraccettivo da orecchio

I metodi contraccettivi sono ormai i più disparati, eppure per evitare gravidanze indesiderate la scienza studia delle alternative sempre più comode e pratiche. Oggi giunge la notizia di un nuovo metodo, ovvero il contraccettivo da orecchio, da indossare insime agli orecchini. Niente più stress, dunque, nel ricordare di prendere la pillola: basta un cerotto che si applica agli orecchini, per favorire l'assorbimento di un farmaco attraverso la pelle.

Questa novità apre le porte ad altre possibilità simili: sembra che presto, infatti, il cerotto contraccettivo possa essere applicato anche a orologi, anelli o collane. Con questo nuovo sistema, togliendo di notte gli orecchini, il cerotto può essere cambiato periodicamente, circa una volta alla settimana. La tecnica in questione non è stata ancora testata sugli esseri umani, ma soltanto su maiali e topi privi di peli. Secondo i test iniziali, la quantità di ormoni rilasciata sembrerebbe essere sufficiente per prevenire la gravidanza. I cerotti misurano un centimetro quadrato circa e contengono l'ormone levonorgestrel. Per poter simulare la rimozione degli orecchini prima di addormentarsi, i ricercatori hanno lasciato i cerotti per 16 ore e poi li hanno rimossi per altre otto, che è la media delle ore di sonno di cui ogni individuo necessita.