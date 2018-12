I giovani fanno sempre più fatica a dormire bene

Sempre più giovani soffrono di insonnia. Lo dice uno studio norvegese condotto da Sivertsen, dell’Istituto di Salute Pubblica norvegese che ha preso in esame studenti universitari. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Sleep Research e assicura che il 34,2% delle universitarie e il 22,2% dei maschi soffrirebbero di problemi riguardanti il sonno. Le ore consigliate dagli esperti per riuscire a dormire, e quindi riposare in modo soddisfacente, non dovrebbero essere meno di otto a notte. I dati invece rivelano che molto difficilmente gli intervistati hanno dichiarato di riuscire a dormire le ore raccomandate durante la settimana. Solo nel week-end la media raggiungerebbe le otto ore e mezza. Nel 2010 era il 22, 6% dei giovani ad avere problemi relativi al sonno, nel 2018 questo dato ha avuto un notevole aumento, arrivando al 30,5%, oltre un ragazzo su quattro. Secondo Sivertsen “Questi risultati sono paradigmatici di una crisi della salute mentale dei giovani, i disturbi del sonno vanno considerati con attenzione e rappresentano un possibile problema di salute pubblica per questa popolazione di individui” .

Dormire troppo o troppo poco è comunque un rischio per la nostra salute, soprattutto parlando di malattie cardiovascolari. Un recente studio ha analizzato 116mila soggetti in 21 paesi del mondo. La ricerca è stata pubblicata sull’European Heart Journal ed è stata la prima ad essere condotta a livello mondiale su tale argomento. Lo studio è stato diretto da Chuangshi Wang, del Peking Union Medical College, China. Le persone prese in esame avevano un’età compresa tra i 35 e i 70 anni e sono state osservate per un tempo di circa otto anni. Chi dormiva in media 6-8 ore per notte aveva sviluppato meno problemi cardiovascolari rispetto a coloro i quali erano soliti dormire meno di 6 ore e anche a quelli che invece dormivano da otto a nove ore. Ancor peggio per chi ne dormiva più di dieci. I problemi di sonno possono avere effetti negativi anche sul benessere psicofisico. Chi riposa in modo sbagliato è infatti spesso irritabile e stressato. E questa condizione si riversa sulla vita di tutti i giorni, sia lavorativa che personale.