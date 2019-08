I migliori antizanzare naturali

Le zanzare sono il nemico numero delle nostre serate d’estate.

Alzasse la mano chi non si lamenta della loro presenza invasiva e tormentata?! Questi insetti parassiti e fastidiosi come zecche, mosquitos e pidocchi minacciano la quiete all’aria aperta e non solo. Tormentano le nostre notti con ronzii e punture che provocano irritazioni e prurito. Sembrano agguerrite e contrastarle spesso sembra una vera e propria missione tormentata.

È possibile contrastare le zanzare in maniera naturale. Vi consigliamo i più diffusi antizanzare naturali per tutelarvi dalla minaccia di questi insetti e godervi le serate estive:

- Oli essenziali a base di piante antizanzare: con essi si possono creare candele o vasetti speciali. Utili anche per profumare l'ambiente. Efficaci sono quelli a base di lavanda, geranio, limone o citronella;

- Soluzione con aceto e limone: versando in un barattolino o vasetto di vetro dell'acqua con aceto diluito e fette di limone con la buccia si allontano efficacemente le zanzare. Da posizionare in posti strategici e sul balcone;

- Spray a base di erbe: spuzzare sulla pelle l'olio di menta, di cedro, estratti di basilico, timo o rosmarino;

- Olio essenziale di neem: è un ottimo rimedio per i bambini. Quest’olio è un potente antiparassita. Se utilizzato all’aria aperta è da versare nei sottovasi perché uccide le larve che questi insetti depositano in esse. Si può spalmare sulla pelle dei piccoli. Si consiglia di mixarlo con altri oli vegetali, come l'olio di jojoba;

- Rimedio omeopatico: assumere il Ledum Palustre 200CH. È un monodose che si consiglia di prendere una volta al mese. Serve per mutare l'odore della pelle e allontana dal nostro corpo zanzare, moschini, pidocchi e zecche. L’efficacia si riscontra solo dopo alcuni giorni (variano da cinque a una settimana) ma dura per un mese circa. Facilmente acquistabile in farmacia;