Invecchiando si ingrassa: ecco perché

Sono tante le situazioni che cambiano con l'avanzare dell'età, come per esempio non si riesce a fare più le stesse attività di qualche anno prima, si dorme meno, iniziano i dolori. Ma tra tutti vi è anche un altro cambiamento che spesso ci fa storcere il naso: l’aumento di peso. Spesso non sembrano bastare l’attività fisica o la dieta. Con l’invecchiamento si ingrassa senza motivo. E invece no, un motivo per il nostro aumento di peso in età matura c’è, eccome. A scoprirlo è stato uno studio condotto dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in collaborazione con l’Università di Uppsala e Lione, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine.

La colpa dei chili in più sarebbe da attribuire alla velocità con cui nel nostro organismo si ricambiano i lipidi nelle cellule adipose. Questa scoperta potrebbe aiutare la ricerca nella cura contro l’obesità e le patologie cardiache a essa congiunte. Secondo quanto studiato dai ricercatori, che hanno preso in esame 54 soggetti, donne e uomini, in un arco di tempo di tredici anni, la velocità di ricambio del grasso nel tessuto adiposo diminuisce con il passare del tempo, andando così ad aumentare il peso corporeo, o quantomeno rendere più difficoltosa la sua diminuzione.