Liberarsi dalla cocaina, il metodo che ha usato Lapo Elkann

Si chiama Stimolazione Magnetica Transcranica (Tms) e riesce a ridurre la dipendenza dalla cocaina. Solitamente questo metodo viene usato per trattare la depressione. Attraverso impulsi magnetici inviati al cervello, il dispositivo medico modula determinati circuiti cerebrali per ridurne o diminuirne l'attività.

Il sisitema ha attirato l'attenzione da quando Lapo Elkann ha raccontato durante un'intervista al Corriere di essere riuscito ad allontanarsi dalla dipendenza della cocaina proprio sfruttando questo metodo.



È sempre il quotidiano a raccontare di cosa si tratta esattamente, in quanto sono stati numerosi i lettori ad aver fatto richiesta di saperne di più. Luigi Galimberti - psichiatra direttore del Servizio di tossicologia clinica delle farmacodipendenze del Sert dell’Azienda Ospedaliera e docente dell’Università di Padova - è il medico che ha aiutato Elkann a disintossicarsi.



Durante le sedute di Tms, i pazienti restano completamente svegli e non sentono nulla. Il macchinario stimola un'area grossa come una moneta da due euro per dodici minuti. La terapia viene ripetuta inizialmente due volte al giorno per i primi 5 giorno e poi va man man diminuendo.

Il metodo sta ottenendo dei buoni risultati presso i pazienti ma va comunque accompagnato da un supporto psicologico