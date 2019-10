L'influenza sta arrivando: "I virus colpiranno ​6milioni di persone"

Forme influenzali severe e virus insidiosi. È quando ci si aspetta dalla nuova stagione influenzale, che colpirà gli italiani nei prossimi mesi. Infatti, sono in circolazione due nuove varianti dei virus H1N1 e H3N2. Il primo colpisce la fascia nell'età pediatrica e il secondo la popolazione anziana. Altri virus in circolazione, come ricorda Repubblica, sono B/Colorado e A/Kansas, già presenti le scorse stagioni.

Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore di Osservatorio Influenza, l'influenza potrà colpire circa 6 milioni di persone. Per tutti, sottolinea, " è importante prepararsi all'inverno proteggendosi con il vaccino anti-influenzale. Purtroppo ancora oggi è necessario fare informazione per educare la popolazione, soprattutto le categorie a rischio, a ricorrere alla vaccinazione ". Infatti, molto spesso viene messa in dicussione l'efficacia dei vaccini, "per una mancata conoscenza delle differenze tra i virus che sono protagonisti dell'influenza e che la vaccinazione contrasta, e i virus (ne esistono oltre 250) responsabili di forme simil-influenzali che hanno sintomatologie diverse e che spesso vedono protagoniste le alte vie respiratorie (tosse raffreddore e mal di gola) ".