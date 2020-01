La lingua "cartina di tornasole" del benessere

Dall’osservazione accurata della lingua si può intuire in anticipo una malattia covata o già manifesta.

La comparsa su di essa dei segni di un gran numero di patologie locali o generali ha attivato una specifica strategia basata sull' informazione della popolazione. Inoltre numerosi operatori sanitari, odontoiatri, medici di base e igienisti dentali si sono attivati per un trattamento precoce di tali lesioni. La lingua con la sua struttura fibro-muscolare svolge importanti funzioni gustative, tattili, fonetiche e masticatorie. Grazie alla saliva viene costantemente disinfettata. Di conseguenza si contrastano virus e batteri più aggressivi che insinuandosi tra le papille e i villi della superficie linguale prolificano.

Questo organo multifunzionale è considerato una sorta di "cartina di tornasole" del nostro benessere. Se siamo in buona salute risulta di colore roseo ai bordi e più chiara al centro. In questo caso risulta umida, tonica e con margini lisci. Deve estroflettere o sollevarsi sul palato senza difficoltà. Quando invece si fa fatica a sollevarla dal palato si potrebbero avere malattie infettive, virali, batteriche o fungine, malattie del sangue, metaboliche, immunologiche, sistemiche, neurologiche, e finanche tumorali. Importante è anche analizzare il grado di umidificazione di questo organo sensoriale.

Una lingua secca e asciutta indica uno stato di disidratazione, di diabete scompensato o di problemi renali. Se la lingua appare pallida può suggerire un'anemia in atto. In caso di presenza di una patina bianca che si espande dal centro ai bordi siamo di fronte ad una malattia infettiva come una gastrite o un’ulcera dello stomaco. Quando è scura, quasi marrone o nera, rivela uno sviluppo batterico anaerobico dovuto a gastrite o al consumo eccessivo di tabacco. Dal colore giallastro ci avverte di eventuali disturbi in atto di fegato, cistifellea e bile.

Nei bambini il sintomo di esordio della scarlattina è la cosiddetta «lingua a fragola». In questo caso infatti la lingua è di un colore rosso scarlatto interrotto da puntini chiari sulla superficie dorsale. Quando assistiamo alla comparsa di anomali puntini rossi sparsi in modo irregolare non si escludono formazioni angiomatose a fegato o polmoni. Questo organo è molto vascolarizzato, per cui quando viene ferita sanguina abbondantemente. È anche innervato e quindi risulta molto sensibile in caso di traumi. Quando viene protusa fuori dalla bocca deve mostrare una direzione retta. Se al contrario appare deviata da un lato o dall' altro rivela un danno neurologico cerebrale, come accade nei casi di ictus, o di paralisi di nervi della testa e della faccia.