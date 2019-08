Malformazione a cervello, bimbo operato con un robot

Un intervento effettuato da un robot. È successo a un bambino di 11 anni, affetto da una malformazione cerebrale, che gli causava gravi crisi epilettiche.

Il bimbo, però, non rispondeva alle terapie farmacologiche, così è stato operato con un intervento di neuroendoscopia, grazie all'unione della mano umana con quelle di tecnologie avanzate usate in neurochirurgia mini-invasiva. Così, i medici del Mayer di Firenze sono riusciti a rimuovere la malformazione, dopo un'operazione chirurgica durata 8 ore. L'intervento è stato portato a termine utilizzando varie tecnologie: un casco stereotassico ha permesso di praticare un piccolo foro nel cranio del bambino, attraverso cui è stata inserita una piccola telecamera (grande solo 6 millimetri), dotata di un sistema laser di coagulazione. La microcamera è stata mobilizzata da un braccio robotizzato, controllato dal chirurgo.

Così i dottori sono riusciti a distruggere in parte la malformazione resistente ai farmaci, interrompendo i circuiti di neuroni, responsabili delle crisi elpilettiche del bimbo. Grazie all'uso delle nuove tecnologie, l'intervento è stato eseguito usando una procedura meno invasiva e più accurata, rispetto a quello effettuato a mano libera. Il bambino ora sta bene ed è stato dimesso: grazie all'operazione, le crisi epilettiche sono ora controllate.