Lo studio: "Mangiare formaggio allunga la vita"

Il formaggio si proclama un elisir di longevità. Lo conferma nuovamente uno studio approfondito pubblicato di recente sulla rivista Nature Medecine. Dagli studi effettuati su 829 partecipanti, di età compresa tra i 45 e gli 84 anni è emerso che una particolare sostanza contenuta nei latticini e appartenente alle poliammine è in grado di contrastare l’insorgenza di malattie cardiovascolari riducendo il rischio anche del 40%.

L’ingrediente "miracoloso" si chiama spermidina presente in tipologie di formaggio come il parmigiano, il gorgonzola, il gouda, la gruviera, il brie o il cheddar. Numerose sono le proprietà nutritive del formaggio fonte preziosa di calcio e ed energia. Ecco i principali benefici di questo prodotto caseario sulla nostra salute:

• Prevenzione contro il cancro: mangiare formaggio potrebbe contrastare lo sviluppo del cancro al fegato migliorando la salute generale di questo organo. I formaggi invecchiati come il brie e il cheddar possiedono la proprietà di aumentare l'aspettativa di vita fino al 25%. La spermidina in essi contenuti è in grado di prevenire la fibrosi epatica e il "carcinoma epatocellulare", il più comune tipo di cancro al fegato;

• Potenzia il sistema immunitario: il formaggio è un probiotico. Ha la capacità di migliorare la risposta immunitaria nei confronti dei batteri che attaccano il nostro organismo;

• Elisir di lunga vita: uno studio francese del 2015 sostiene che coloro che consumano formaggio quotidianamente possiedono nel loro organismo un più elevato livello di acido butirrico. Esso è un composto che è stato collegato ad una ridotta incidenza di obesità e un metabolismo più elevato;

• Previene la caduta dei denti: il formaggio rende la bocca più alcalina. È in grado di generare un film protettivo attorno ai denti rendendoli più sani e riducendo l’esigenza dei trattamenti dentali;