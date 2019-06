Meditare un quarto d’ora al giorno equivale a una giornata di ferie

Che meditare faccia bene è risaputo. Sono tanti infatti gli studi che si sono occupati del benessere derivante dalla meditazione. Secondo l’ultimo studio condotto da Christopher May dell’Università di Groningen e pubblicato sulla rivista scientifica The Journal of Positive Psychology, basterebbero addirittura solo 15 minuti al giorno per riuscire a stare bene. Gli effetti derivanti sarebbero molto simili a quelli ottenuti da un giorno di ferie. E anche chi non è abituato a meditare può accorgersi delle emozioni positive che ne derivano.

Gli studiosi hanno preso in esame 40 giovani partecipanti ai quali è stato dato un cd che li avrebbe aiutati a meditare un quarto d’ora al giorno per alcune settimane non continue. Lo studio ha anche preso in considerazione e annotato tutti i momenti in cui i volontari si trovavano in pausa e non stavano quindi affrontando i vari impegni quotidiani. In questo modo è stato misurato l’impatto creato sia dalle vacanze che dalla meditazione sulle emozioni provate, sia positive che negative. Oltre alla capacità di fermarsi e ascoltare il proprio corpo e il mondo circostante, come per esempio i rumori cittadini o quelli prodotti dalla natura.