Non si diventa adulti fino a 30 anni: lo dice la scienza

Nell'immaginario comune, quando si parla di adulti si pensa al raggiungimento della maggiore età - ovvero i 18 anni - quando l'adolescente è considerato a tutti gli effetti responsabile di se stesso. Oggi, però, la scienza ci aiuta a far luce sull'età in cui si diventa effettivamente adulti: un fatto che non accadrebbe prima dei 30 anni.

Gli scienziati che studiano il sistema nervoso, e più in generale il cervello, precisano che l'età che porta alla distinzione degli adulti dai giovani varia da persona a persona. Secondo una ricerca condotta dall'Università di Cambridge, non sarebbe possibile definire l'età adulta ai 18 anni, poiché il cervello è ancora in fase di pieno sviluppo. Lo stesso vale per i successivi 20, dove l'organo prosegue la sua evoluzione, tanto che spesso in questo decennio iniziano a palesarsi i primi disturbi, come patologie legate all'ansia o alla depressione. Questo processo si assesterebbe attorno ai 30, quando l'individuo può essere effettivamente considerato adulto anche a livello biologico.