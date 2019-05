Oms: “Stress da lavoro è una malattia”

Il “burnout”, lo stress da lavoro o da disoccupazione, è stato riconosciuto ufficialmente come una condizione medica. È quanto ha stabilito l'Oms, Organizzazione mondiale della sanità, dopo decenni di accurati studi. L'agenzia dell'Onu, inoltre, ha anche fornito ai medici le direttive per diagnosticarla.

Secondo queste linee guida, infatti, i sintomi riscontabili nei pazienti sono tre: la mancanza di energia o spossatezza, isolamento dal lavoro o sensazioni di negatività, diminuzione dell'efficacia professionale.

L'Oms definisce il burnout "una sindrome concettualizzata come conseguenza di stress cronico sul posto di lavoro non gestito con successo" . Secondo la classificazione, il burnout si riferisce solo ai fenomeni nel contesto occupazionale e, per questo, non dovrebbe essere applicato per descrivere sintomatologie in altri ambiti della vita.