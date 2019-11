Perché il Black Friday fa male al cuore

Mancano ormai pochissimi giorni al venerdì più nero dell’anno. Aumenta sempre più anche l’ansia da Black Friday che mette a dura prova la salute del nostro cuore.

Sia a livello mentale che a livello fisico questo evento può essere davvero logorante. L’interrogativo che sorge spontaneo è se vale davvero la pena mettere a repentaglio la nostra salute per un vento di questo tipo. Anche se la correlazione con il Black Friday può sembrare esagerata, è provato che situazioni di forte stress hanno un reale impatto a livello cardiaco.

“Lo stress, sia acuto che cronico, è responsabile di danno cardiaco. Tale condizione determina infatti nell’organismo l’attivazione del sistema simpatico, con produzione di adrenalina e conseguente aumento di frequenza cardiaca e pressione arteriosa. L’eccesso di adrenalina scatenato da una condizione di stress acuto molto intenso può portare all’infarto miocardico, anche a coronarie indenni: spiega infatti il Dott. Maurizio Baroni, specialista in Cardiologia di Top Doctors.

Top Doctors, la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, ha individuato e analizzato 3 motivi che rendono la frenesia da Black Friday assolutamente da evitare:

1. Momenti da cardiopalma: la corsa all’ultimo paio di stivali della giusta misura, prima che un’altra cliente ce lo rubi dal carrello virtuale; aggiornare freneticamente l’home page dell’e-commerce preferito, con il terrore che il sito “crashi” proprio nel momento in cui stiamo per aggiudicarci il pouf dei nostri sogni, nella settimana del Black Friday, ogni momento è da cuore in gola e il nervosismo è alle stelle. La tachicardia, se prolungata, può, come noto, affaticare il cuore, causando sintomi quali dispnea, palpitazioni, sincope, dolore toracico e vertigini;

2. Ore di sonno perdute: spesso le migliori offerte online si trovano di notte. Invece per acquisire la priorità in alcuni e-commerce è necessario collegarsi al sito in determinati orari e/o restare connessi per un preciso lasso di tempo. Di conseguenza, per volare in Europa a 9,99 € o acquistare un frigorifero a metà prezzo, l’utente può essere “costretto” a perdere preziose ore di sonno. Anche in questo caso, a rimetterci è la salute. Tra le conseguenze a breve termine, c’è ovviamente la diminuzione della concentrazione e l’aumento della probabilità di avere incidenti. Dormire bene o male aumenta il rischio di infarti, arresti cardiaci e ictus;

3. Delusione e cuore spezzato: arrivare in ritardo e vedere sfumata l’occasione di acquistare un oggetto normalmente inaccessibile a un prezzo super scontato, può essere un duro colpo (soprattutto per i soggetti più sensibili). È scientificamente provato che brutte notizie e forti delusioni possono causare la cosiddetta “sindrome del cuore spezzato”: l’attacco di tako-tsubo, una cardiomiopatia da stress. Viene definita anche infarto simulato, perché chi ne è colpito ha gli stessi sintomi, come respiro corto e dolore acuto al petto. Non presenta alcuna occlusione coronaria che impedisce al sangue di arrivare al cuore. La vittima, solitamente, ha subito un evento traumatico.