Il pisolino, alleato del nostro cuore.

La pennichella è un toccasana per la nostra salute. Ci fa sentire sentire più energici e performanti e riduce il rischio di infarto. Basta farla anche solo una o due volte alla settimana. Non importa nemmeno la durata.

È quanto è emerso da una ricerca osservazionale che è stata condotta dall'ospedale universitario di Losanna e che è stata pubblicata sulla rivista Heart. Il team di ricerca ha analizzato circa 3.462 residenti selezionati a caso nella stessa città svizzera. I partecipanti avevano un'età compresa tra i 35 e i 75 anni.

Un pisolino occasionale (da una a due volte alla settimana) è stato associato a un dimezzamento del rischio di infarto, ictus o insufficienza cardiaca (48%) rispetto a quelli che non facevano alcun riposino. Questo dato è stato confermato anche dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente influenti, come l'età e la durata del sonno notturno e di altri rischi di malattie cardiovascolari, come l'ipertensione e il colesterolo.

Per molto tempo la pennichella è stata considerata sinonimo di ozio e improduttività. Altri studi neurologici hanno confermato quanto sia importante per i lavoratori schiacciare un pisolino nella pausa pranzo. Grazie al pisolino si fa il pieno di energie che ci consentono di resistere ed essere performanti fino alla sera.

Ecco i principali benefici che concedersi un pisolino apporta al nostro stato di salute:

1. Potenzia la memoria: la siesta permette di riattivare le aree del cervello legata all’acquisizione dei ricordi. Ne consegue che grazie ad esso abbiamo la mente più lucida ed elastica per acquisire nuove informazioni e nozioni;

2. Migliora l’attenzione: potenzia il 34% delle prestazioni e addirittura il 100% di prontezza dei riflessi;

3. Alleato della dieta: quando si è riposati si ha meno fame e si tende a resistere alla tentazione degli snack, voglia che si presenta soprattutto nel pomeriggio;

4. Rafforza il sistema immunitario: aiuta a combattere l’invasione dei germi e dei batteri che trova terreno fertile in un organismo stressato e stanco;

5. Meno sbalzi d’umore: il pisolino ci fa sentire energici e vitali. La funzione neuroendocrina ne risulta stabilizzata e di conseguenza ci sentiamo meno stressati;

6. Rende il cuore sano: riduce i problemi cardiovascolari riducendo il rischio di infarto.