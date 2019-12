Polenta: tutti i suoi benefici per l’inverno

La polenta è un piatto settentrionale tipico autunnale e invernale. Indicato per l’arrivo dei primi freddi perché è fonte preziosa di benefici significativi per la nostra salute.

Fa bene alla pelle, alla silhouette e all’umore. La polenta migliore si prepara con farine biologiche o acquistate direttamente nei mulini. In questi casi la cottura diventa più lunga (da 45 minuti a un’ora. Il sale va sempre aggiunto all’acqua e non in fase di cottura. Per ottenere una polenta efficace contro la stipsi prima di servirla si aggiunge un cucchiaio di olio d’oliva.

Indicata per chi vuole dimagrire perché è ipocalorica. Sostituisce pane e pasta. A far ingrassare sono infatti i condimenti che si utilizzano per accompagnarla. In Italia le più conosciute tipologie di polenta sono tre: la polenta nera, la polenta gialla (la più diffusa) e la polenta taragna.

Fonte di proteine e vitamine Può essere considerato un vero e proprio “superfood” e vi spieghiamo il perché indicando i suoi principali benefici per questa stagione:

- Alleata della dieta: povera di calorie. Risulta meno calorica di un piatto di spaghetti. L’apporto calorico della polenta oscilla tra le 80 e le 130 calorie per 100 grammi. Questa oscillazione dipende dalla sua consistenza. Una consistenza più liquida è fonte di pochissime calorie. Vi mantiene sazi più a lungo;

- Contrasta il diabete: la farina di mais che è alla base di essa vanta un basso indice glicemico. Riduce efficacemente i livelli di zucchero nel sangue;

- Riduce i problemi di digestione: secondo studi accurati condotti all'Università del Texas, è un buon alimento per aiutare a calmare le secrezioni gastriche in eccesso. Ha un effetto neutralizzante e ammorbidente della mucosa gastrica ed è facilmente digeribile per stomachi delicati;

- Fa bene all’umore: fonte di triptofano, un precursore della serotonina, l’ormone del buonumore l’umore. Consente di contrastare l’ansia, la depressione e l’insonnia. Utile anche per alleviare i dolori mestruali;

- Migliora la circolazione del sangue: la polenta contiene la rutina che consente di rafforzare i vasi sanguigni. Favorisce anche il drenaggio dei liquidi per contrastare l’inestetica cellulite;

- Effetto depurativo: fa bene ai reni perché non permette ai liquidi di ristagnare;

- Alleata di bellezza: consente di creare uno scrub di bellezza se mescolata al miele. Non c’è miglior ingrediente infatti della farina di mais per uno scrub delicatissimo. Viene eseguito unendo un pugnetto di polenta a qualche cucchiaino di miele. Diventa così un prezioso ed efficace trattamento di bellezza al naturale.