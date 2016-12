Il "pranzo della nonna" fa male: "Ecco perché cambiare pasto"

Alla London School of Economics ne sono certi: il pranzo della nonna fa male. Anzi, rischia di ucciderti. Diversi scienziati di livello ci hanno fatto studi approfonditi per decretare che i cibi consumati secondo la cucina tradizionale erano adatti solo per lo stile di vita di 30-40-50 anni fa. Oggi non più e possono essere pericolosi.

Troppe calorie, questo il problema. Negli ultimi anni, soprattutto in Occidente, l'uomo si è seduto. Nel senso che di attività fisica ne fa sempre di meno, visto che la maggioranza dei lavori prevede la sedentarietà. E così pensare di lavorare in ufficio e mangiare lo stesso a pranzo la peperonata della nonna risulta un controsenso. Pericoloso. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista "Food Policy" e i dati raccolti riguardano 26 paesi, tra cui l'Italia. Il periodo analizzato va dal 1989 al 2005. L'evidenza cui i ricercatori si sono trovati di fronte riguarda la correlazione tra obesità e globalizzazione. Più il mondo diventa interconnesso, più si ingrassa. Nel senso fisico del termine: vita meno sana, più grassi, più ciccia. L'equazione è semplice.