Come riattivare il metabolismo volendosi più bene

L'alimentazione è l'alleato ideale per ritrovare l'energia psico-fisica durante la stagione invernale. Aspria Harbour Club, oasi dello sport e del benessere, a Milano, si affida ai propri esperti per dettare le chiavi che consentono di trovare l'armonia di corpo e mente. Ecco alcuni consigli di Rebecca Bassof, responsabile food and beverage di Aspria, utili anche per chi pratica attività fisica o vuole rimettersi in forma.

Mantenere la perfetta idratazione è essenziale per la salute e il benessere del nostro fisico e della nostra mente. Bere molto aiuta a eliminare le scorie dal metabolismo, ossigenare il sangue e rendere vigile il cervello. Via libera a the verde e tisane arricchite da qualche ingrediente salutare come limone, zenzero, menta fresca e cetriolo. Evitare alcol e caffeina, nemiche della salute in quanto sollecitano in modo eccessivo le funzioni cellulari, facendoci sentire sopraffatti e stressati. Un buon proposito per il nuovo anno potrebbe essere quello di ridurre la quantità di alcolici e caffè sostituendoli con calde bevande decaffeinate, succhi di frutta e smoothies salutari, magari a base di avocado.

Aspria Harbour Club suggerisce dunque una serie di buoni propositi per il nuovo anno, da accompagnare a una regolare attività fisica che spazi dal nuoto al tennis, senza trascurare yoga, pilates o l'indoor cycling, discipline che anche i genitori possono praticare in tutta tranquillità, mentre i figli si divertono al Miniclub sotto l'occhio vigile di educatori esperti.