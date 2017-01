Rivoluzione italiana sul tumore: ​"Scoperto cosa resiste ai farmaci"

La scoperta che potrebbe rivoluzionare la lotta al tumore al seno passa dall'Italia. Un team di ricercatori italiani, infatti, ha scoperto un'alterazione genetica che causa la resistenza ai farmaci nel tumore del seno ormonoresponsivo, che rappresenta i due terzi di tutti i tumori mammari, e ha già avviato la messa a punto di un test su base molecolare in grado di identificarla nelle pazienti .

Uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Genetics, che è stato realizzato nell'Istituto Europeo di Oncologia da due professori dell'Università di Milano, Saverio Minucci e Giancarlo Pruneri in collaborazione con i gruppi del Dott. Luca Magnani (Imperial College, Londra) e del Prof. Antonino Neri (Ospedale Policlinico e Università degli Studi di Milano). " Uno dei problemi più importanti nell'utilizzo dei farmaci anticancro - dichiarano Minucci e Pruneri - è rappresentato dalla comparsa di cellule tumorali resistenti al trattamento. L'individuazione dei meccanismi di resistenza del tumore rappresenta un traguardo fondamentale per vincerla, utilizzando nuovi farmaci diretti contro la resistenza, oppure identificando modalità di utilizzo dei farmaci esistenti che possano superarla ".

Al centro della ricerca dei professori c'erano le donne con tumore ormonoresponsivo, che conta circa 35.000 nuovi casi all'anno solo in Italia. I rcercatori hanno cercato di individuare meccanismi molecolari di resistenza alla terapia comunemente utilizzata in questo gruppo di pazienti, basata sugli inibitori dell'aromatasi. Gli autori hanno scoperto che circa il 15% dei tumori mammari sviluppa resistenza alla terapia come conseguenza di una specifica alterazione genetica, aumentando i livelli intracellulari della molecola-bersaglio di questi farmaci: la aromatasi presente nelle cellule tumorali.