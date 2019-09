Rodiola, potente antistress e ansiolitico naturale

La rodiola è una pianta medicinale appartenente alla famiglia delle Crassulaceae.

Originaria della Siberia, è molto diffusa anche in Mongolia. Cresce spontaneamente sui monti del Nord-Europa, in Lapponia e Scandinavia, e del Nord-America in Alaska. Le foglie della Rhodiola rosea sono spesse e carnose. I suoi fiori hanno un colore che va dal giallo all’arancio.

Ai giorni nostri della rodiola viene utilizzata solo la sua radice. Chiamata anche “radice d’oro” o “radice artica” gode di molteplici virtù terapeutiche per il nostro benessere psico- fisico. La rodiola era utilizzata per scopi terapeutici già nell’Antica Grecia come energetico dopo un intenso sforzo fisico. Secondo le leggende popolari siberiane, bere tutti i giorni un infuso ricavato dalla rodiola era in grado di rendere longevi e in salute a lungo termine.

Questa pianta medicinale è ricca di glucosidi (tra cui rosavina e salidroside), acidi organici (come caffeico, gallico e clorogenico), tannini (catechine e proantocianidine), polifenoli e flavonoidi. Può essere assunta sotto forma di integratori in capsule o compresse. Va assunta al mattino per godere al massimo di tutta l’energia che procura al nostro organismo.

Ecco i suoi principali benefici:

- Antistress naturale: utile per contrastare ansia e depressione. È in grado di aumentare fino al 30% i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore del benessere;

- Stimola le funzioni cognitive: migliora la memoria e la concentrazione, innalzando la soglia di attenzione. Dona lucidità nei periodi si stanchezza psicofisica;

- Contrasta l’insonnia: questa pianta benefica abbrevia i tempi di addormentamento. Migliora la qualità del sonno e contrasta la tendenza a rimuginare;

- Stimola il sistema immunitario: aumenta le difese del nostro organismo contro le infezioni virali e batteriche; - Alleata del cuore: la rodiola protegge il cuore dai problemi cardiovascolari generati da ansia e stress come la tachicardia. Efficace anche in caso di pressione bassa;

- Favorisce il dimagrimento: stimola la funzione metabolica. È in grado si sciogliere velocemente i grassi. Controlla e attenua la fame nervosa perché dona uno stato di sazietà;

- Potente afrodisiaco: stimola il desiderio sessuale grazie alla migliore irrorazione sanguigna delle zone genitali. Potenzia la fertilità e i livelli ormonali sia nelle donne che negli uomini.