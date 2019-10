Scoperta una proteina del cervello che allunga la vita

Esiste una proteina del cervello che prolunga la durata della vita. Si chiama REST e non fa altro, se così si può dire, che rallentare il processo di invecchiamento sopprimendo l'eccessiva attività dei neuroni cerebrali.

La scoperta è stata effettuata dai ricercatori della Harvard Medical School di Cambridge, nel Massachussetts, ed è stata pubblicata sulla rivista Nature. La ricerca punta a creare un farmaco che permetta il controllo di questa proteina, portando a scongiurare malattie dovute all'età classificandosi come metodo anti-invecchiamento.

Durante lo studio è stato esaminato il tessuto cerebrale donato da centinaia di persone morte tra i 60 anni e i 100. A nessuno di loro è stata mai diagnosticata alcuna malattia cerebrale dovuta all'età. Successivamente sono stati analizzati i modelli di espressione genica, ovvero la misura in cui vari geni vengono accesi e spenti come un interruttore.

La scoperta è stata che i partecipanti che hanno vissuto più a lungo, anche oltre 85 anni, avevano una minore espressione genica anche in presenza di un'eccessiva attività dei neuroni del cervello.

Fino a oggi sono stati condotti esperimenti su topi e vermi. Dai risultati sarebbe emerso come, bloccando i livelli della proteina negli animali, l'attività neurale fosse in aumento così come le morti in giovane età. Invece, aumentando la REST, il processo sarebbe stato invertito.