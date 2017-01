Scoperto nel corpo umano un nuovo organo: è il mesentere

Per tutto questo tempo è stato davanti agli occhi dei ricercatori, ma nessuno ci aveva mai fatto caso: c'è un organo in più nel nostro corpo, il mesentere.

Non era mai stato classificato prima d'ora perché è sempre stato considerato soltanto come una piega del peritoneo. Oggi quella "piega" ha un nome e funzione ben precisa. Il mesentere - questo è il suo nome - si trova nel colon e ha un'importante funzione nel processo digestivo.

L'organo è stato scoperto grazie ad una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet Gastroenterology & Hepatology . Lo studio ha portato a classificare il mesentere come organo a sé stante e ha evidenziato alcune sue caratteristiche. " Abbiamo un organo nel nostro corpo che non era mai stato riconosciuto come tale - spiega J. Calvin Coffey , il medico irlandese che ha condotto la ricerca con il team della University Hospital Limerick -. La descrizione anatomica del corpo umano che è stata portata avanti negli ultimi 100 anni non è corretta. Il mesentere non è, come prima si credeva, complesso e frammentato, bensì un organo semplice e dalla struttura continua".

A seguito di questa scoperta scientifica, scrive Huffingtopost, il manuale medico-chirurgico più importante riguardo all'anatomia - la cosiddetta Anatomia di Gray o Gray's Anatomy, è già stata modificata per accogliere il "nuovo" organo.