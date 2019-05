Sesso e l'ansia da prestazione degli uomini

Brutte notizie sul sesso per le belle donne. Gli uomini con loro non riescono ad essere dei bravi amanti. Davanti ad una donna esteticamente non bella, invece, l'uomo dà il meglio di sé a letto. Pare che con una donna bellissima o, peggio ancora, con la donna amata, il maschio venga colto dall'ansia da prestazione.

A dirlo è la scienza dopo uno studio portanto avanti dall'Università di Radboud a Nimega, nei Paesi Bassi.



È stato preso ad esame un gruppo di studenti universitari con il metodo Stroop, tipico della psicologia cognitiva. Durante il test al soggetto preso ad esame vengono mostrate delle parole scritte con colori diversi. Il compito consiste nel pronunciare a voce alta il colore dell’inchiostro cui è scritta la parola. In questo caso, durante l'esperimento condotto dall'università dei Paesi Bassi, è venuto fuori che se c'era la presenza, anche solo in webcam, di una donna bella e altamente concentrata sull'uomo sottoposto al test ecco che si riduceva il punteggio e si allungava di molto la risoluzione del test stesso.



Al contrario, con la presenza di una donna esteticamente non bella secondo i canoni classici, la prestazione del soggetto era migliore.

Questo perché, secondo gli studiosi, l'uomo è impaurito dal giudizio di una bella donna.