Tutti gli effetti benefici dello shiatsu

Lo Shiatsu è una pratica manipolatoria nata nei paesi orientali come la Cina l’India e il Giappone.

Approda con successo nei paesi occidentali attraverso gli insegnamenti dei celebri Maestri Namikoshi e Masunaga. La tecnica proposta da quest’ultimo tiene conto non solo degli aspetti anatomici e funzionali, ma anche di quelli psicologici ed energetici.

Attraverso lo Shiatsu infatti la persona è vista in maniera olistica come un insieme di corpo, mente e spirito in costante connessione. Tra le discipline del benessere, lo Shiatsu è il rimedio antistress e benefico adatto a tutti, per tutte le età. Praticato da adulti e bambini, anziani e adolescenti e persino donne in gravidanza. Questa pratica manuale giapponese è caratterizzata dalla staticità della pressione che viene portata perpendicolarmente alla superficie del corpo, comodamente vestito.

Nella disciplina non esistono sfregamenti, manipolazioni, utilizzo di oli o altro. Le pressioni producono uno stimolo capace di risvegliare le energie vitali profonde a lungo lasciate sopire.

Ecco le motivazioni secondo gli esperti che vi convinceranno a farvi sottoporre ad un trattamento shiatsu per ritrovare il benessere psico- fisico:

- Sollievo dai dolori articolari: le pressioni di questa pratica rallentano le contratture muscolari e liberano i movimenti articolari donando elasticità;

- Stimolare energie vitali: il tocco sui punti e i meridiani codificati dalla Medicina Cinese ristabilisce il libero fluire del Qi, l’energia interna

- Contatto armonico con sé stessi: il contatto rilassato sostiene la persona nei cambiamenti fisici ed emotivi nelle fasi particolari della propria esistenza. Indicato soprattutto durante l’adolescenza; la gravidanza e durante la fase post-parto e la menopausa. In caso di patologie invalidanti potenzia con efficacia gli effetti delle terapie seguite;

- Pieno di benessere e relax: le endorfine prodotte dal contatto fisico rilassato aiutano ad allentare stress ed ansia. Sviluppano il buon umore, la positività e la vitalità.