Sos pelle secca: i rimedi naturali

Anche la nostra pelle ne risente inevitabilmente del cambio di stagione che sta avvenendo in questi primi giorni autunnali. Il vento, le temperature più basse minacciano il nostro incarnato che risulta spento e bisognoso di cure.

La pelle secca è carente di lipidi, ha un aspetto fragile, poco elastica. Risulta squamata e disidratata. Un’epidermide secca oltre ad essere ruvida al tatto ha anche una trama irregolare. La pelle con queste caratteristiche va incontro all’invecchiamento precoce perché può presentare più rughe rispetto a quella grassa.

L’epidermide si squama di più sulle braccia, le gambe, l’addome le mani. Per contrastare questo fastidio ci sono preziosi rimedi naturali. Basta munirsi di pochi ingredienti facili da recuperare nelle nostre dispense casalinghe per preparare un vero e proprio elisir di bellezza.

Vi proponiamo 5 ricette fai da te per dei veri e propri elisir di bellezza per contrastare la pelle secca:

1)Maschera rinfrescante al cetriolo: come vediamo spesso nei film il cetriolo è molto usato nel mondo della bellezza. Ha un effetto rinfrescante e ammorbidente. Per preparare una maschera rinfrescante per la pelle del viso è sufficiente mezzo cetriolo e un mezzo vasetto di yogurt bianco da frullare. Ne ricaverete uno strato spesso di composto che andrete ad applicare sul viso e lascerete risposare per circa 10 minuti;

2) Maschera nutriente all’avocado: l’avocado è un frutto esotico ricco di vitamine antiossidanti e sali minerali che contrasta l’invecchiamento cellulare e la comparsa di rughe. Per realizzare una buona maschera occorre schiacciare la polpa dell’avocado e aggiungere un cucchiaio di succo di limone e due di panna fresca. La crema nutriente che ricaverete va applicata sul volto per circa 20 minuti;

3) Trattamento corpo a base di bicarbonato di sodio: se la pelle secca è presente in tutto il corpo, aggiungete una tazza di bicarbonato di sodio nella vasca da bagno piena di acqua calda. Immergetevi per circa 15- 30 minuti. Dopo il bagno tamponate e asciugatevi con un accappatoio o un asciugamano morbido;

4) Maschera addolcente al miele: il miele è uno degli idratanti naturali per eccellenza. Ricco di antimicrobici ha la capacità di attrarre e trattenere l’acqua mantenendo morbida ed elastica la pelle. E’ un ottimo anti- irritante per le pelli più sensibili e con pelle secca accompagnata da un fastidioso prurito. Applicatelo prima della doccia o del bagno lascandolo agire per circa dieci minuti. Successivamente lavatevi con un detergente neutro;

5) Tonico a base di latte: il latte può essere utilizzato come un prodotto di bellezza. Basta immergere un panno morbido nel latte freddo e applicarlo sulla pelle asciutta. Occorre farlo agire per circa sette minuti. Successivamente risciacquate delicatamente con acqua tiepida. Basta ripetere l’operazione per alcuni giorni per ottenere una pelle più idratata e morbida al tatto.