Come proteggere i capelli dal sole

In estate, oltre alla pelle, anche i nostri capelli meritano la giusta cura e protezione.

La lunga esposizione al sole e la salsedine del mare possono danneggiarli rendendoli aridi, fragili, stopposi, come se fossero “paglia”. Se li abbiamo tinti il sole altera la tonalità del colore.

I danni alla nostra chioma dovuti a questa stagione calda sono:

• Secchezza: provocata dall’alterazione delle proteine della cuticola. Essa porta ad un aumento della porosità e alla perdita di luminosità della chioma;

• Sbiadimento del colore: l’eccesso di radicali liberi prodotti dal sole schiarisce e sbiadisce il colore sia naturale che artificiale;

• Disidratazione: la perdita d’acqua dovuta all’esposizione al sole disidrata la fibra. Di conseguenza i capelli diventano molto fragili. Risultano sfibrati e con doppie punte diffuse;

• Ossidazione: l’ossidazione dei lipidi fa perdere elasticità allo stelo.

Per contrastare questi danni molto diffusi e non ritornare dalle vacanze con l’esigenza di tagliare le lunghezze, bastano semplici accorgimenti quotidiani:

1. Indossare un capello o un foulard: proteggere la chioma durante l’esposizione al sole con un cappello o un foulard. Si consiglia di utilizzare tessuti leggeri e dai colori come il cotone o la paglia per favorire la traspirazione. Al bando colori scuri e il nero;

2. Sciacquare con acqua dolce: dopo una giornata al mare è sufficiente sciacquare i capelli con l’acqua dolce per rimuovere dalle fibre la salsedine;

3. Usare shampoo doposole : dall’effetto antiossidante questo tipo di shampoo contrasta efficacemente i radicali liberi riparando la fibra capillare danneggiata;

4. Frizionare accuratamente : prima di asciugare i capelli occorre frizionali accuratamente con un asciugamano per eliminare l’acqua in eccesso;

5. Pettinare con una spazzola morbida: essa è in grado di effettuare un massaggio pneumatico sulla cute, riattivando il microcircolo dei follicolo. Utile è il pettine a denti larghi, meglio se in legno;

6. Si ad impacchi di crema rigenerante: da utilizzare due volte alla settimana per nutrire e ristrutturare i capelli lunghi, secchi o colorati. Effettuare impacchi su tutte le lunghezze. Lasciare la crema in posa per circa venti minuti e poi risciacquare abbondantemente. Per contrastare la disidratazione dovuta al sole si consigliano creme a base di olio d’Argan e olio di cocco;

7. Oli protettivi per capelli: idratano a lungo e proteggono la chioma (soprattutto i capelli ricci e lunghi) per tutta la giornata nonostante bagni frequenti.Attenzione a non esagerare con la quantità. Si rischia l’”effetto unto”. Usare solo qualche goccia sulle punte e lunghezza ma mai toccare la radice;

8. Usare acqua non troppo calda: per sciacquare la chioma dopo shampoo e impacco rigenerante, fare attenzione ella temperatura dell’acqua. Non deve essere troppo calda. L’acqua tiepida e fredda rigenera la chioma e le conferisce lucentezza immediata;

9. Preferire l’asciugatura naturale: almeno in estate non stressate la chioma con phon e piastre. Sfruttate il clima caldo per asciugarli all’aria per unp styling ad effetto naturale.