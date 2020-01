Il tè verde allunga la vita: lo studio

Il tè è una bevanda che oltre a essere piacevole, soprattutto in questo periodo dell'anno, aiuta a riscaldarsi e, aspetto più importante, fa bene all'organismo a tal punto da allungare la vita. Quest'ultimo dato giunge da uno studio cinese che ha evidenziato come bere una buona tazza di tè, nello specifico quello verde, almeno tre volte a settimana aiuti a ridurre il rischio di morte a causa di malattie cardiovascolari. L'aspetto più interessante è che esso aiuti ad allungare anche la vita di circa un anno soprattutto per quanto riguarda gli uomini.

I ricercatori dell'Accademia cinese di Scienza medica di Pechino hanno analizzato i dati di 100.902 cinesi; nessuno di loro ha avuto in passato infarto, ictus o cancro. Successivamente sono stati divisi in due gruppi: nel primo gruppo i bevitori abituali di tè che lo consumavano tre o più volte alla settimana, nel secondo chi non ha mai bevuto tè e chi lo beveva saltuariamente. Entrambi i gruppi sono stati seguiti per un periodo della durata di sette anni.

Ciò che è emerso è che i bevitori di tè avevano un rischio inferiore del 20% di avere malattie cardiache e ictus; per quanto concerne la morte per queste stesse cause, il rischio era inferiore del 22%. Altro dato da sottolineare è che chi beveva la classica tazza di tè regolarmente aveva un'aspettativa di vita a 50 anni, superiore di 1,26 anni in più rispetto a chi non lo beveva.