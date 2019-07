Test su prodotti solari a protezione 50+: due creme sotto il 20

Creme solari che non garantiscono la protezione indicata. È quanto emerge da un'analisi fatta dall'associazione Altroconsumo, che ha preso in esame 16 prodotti: due di questi, non hanno superato i test sul fattore di protezione, che sarebbe inferiore di 30 punti, rispetto a quello indicato sulla confezione del prodotto.

La due creme incriminate sarebbero i prodotto Babt spray wet skin 200 ml della Rilastil e il Transparent spray wet skin da 200 ml di Isdin. Su entrambi i barattoli, il fattore di protezione (Spf) indicato è il 50+, ma secondo i risultati dei test effettuati da Altroconsumo, l'Spf corrisponderebbe in realtà a 20,9 per la crema Rilastil e al 16,5 per la Isdin. Secondo quanto riporta Repubblica, entrambi i prodotti sarebbero quindi stati segnalati al Ministero della Salute, per chiederne il ritiro. Le analisi sui due prodotti sono state effettuate anche da un laboratorio indipendente, che avrebbe rivisto a ribasso il valore di protezione: 16,3 per la crema Rilastil e 14,1 per Isdin.

Le creme solari ad elevata protezione dovrebbero proteggere sia dai raggi Uvb, che possono causare eritemi, che dagli Uva, i più pericolosi per la salute. Ma sulle etichette viene segnalato solo il fattore per gli Uvb, mentre gli Uva dovrebbero corrispondere ad almeno un terzo dell'Spf dichiarato dall'etichetta. Nel caso di questi due prodotti, tale parametro, stabilito da una raccomandazione europea, non sarebbe rispettato. I test hanno rilevato anche le sostanze usate nella produzione della crema e Altroconsumo ha messo a disposizione un elenco delle creme solari migliori in commercio.