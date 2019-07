Tolgono cancro al cuore usando un ologramma: ​così si è salvata Melissa

Un grosso cancro al cuore rimosso grasie all'aiuto di un ologramma. È lo straordinario intervento che i medici del Policlinico San Donato di Milano hanno effettuato lo scorso 12 giugno su una bimba di sei anni.

È il primo intervento di chirurgia pediatrica che usa " la realtà aumentata ", cioè una copia perfetta dell'organo della bambina, che ha permesso di simulare la tecnica operatoria, prima di metterla in atto sul paziente. I medici hanno annunciato che l'intervento è "perfettamente riuscito ", tanto che a breve Melissa (questo il nome della piccola) sarà dimessa. Nei giorni scorsi le è stato impiantato un defibrillarore al solo scopo precauzionale e " dovrà sottoporsi a controlli periodici, ma potrà avere una vita normale e tornare nella sua casa a festeggiare il suo settimo compleanno ".

La bimba ha scoperto di essere malata due anni fa, quando viveva in Albania: continui malori e crisi la facevano passare da un ospedale all'altro, senza però trovare una risposta. Poi, nel 2018, i genitori avevano deciso di portare Melissa in Lombardia, per cercare una cura. Qui era arrivata la terribile diagnosi, inizialmente decretata " una patologia inoperabile ": il cuore della piccola era invaso da un'enorme massa di 5 centimetri per 3, localizzata sotto la valvola mitralica e le coronarie. Ma operare sarebbe significato, a detta dei dottori, andare incontro a un grande rischio: " La possibilità di intaccare e danneggiare i tessuti circostanti al tumore è alta e la letteratura scientifica è di poco aiuto, poiché i casi descritti sono rarissim i".