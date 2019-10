Troppo sale fa male al cervello? Parla l'esperto

Una dieta ricca di sale è connessa allo sviluppo della demenza?

A trovare il collegamento tra quest’abitudine e problemi sul cervello è lo studio pubblicato su “Nature” dal team di Costantino Iadecola del Weill Cornell Medical College di New York. Tuttavia c’è chi dissente: il sale non va demonizzato.

“ Conosco Iadecola - ha detto ad Adnkronos Paolo Maria Rossini, ordinario di Neurologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Area Neuroscienze della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma - e lo considero un magnifico neuroscienziato. Detto questo, non credo che questo studio contribuirà più di tanto a risolvere il puzzle del declino cognitivo nelle varie forme di demenza ”.

Le perplessità che vengono sollevate sullo studio sono relative al fatto che la ricerca sia stata svolta sugli animali e non direttamente sull’uomo. La demenza è una malattia complessa, chiarisce Rossini, per cui i risultati hanno bisogno di ulteriori conferme. Tanto più che le quantità di sale utilizzate nell’esperimento erano elevate e per periodi molto più lunga della vita media degli animali coinvolti rispetto al corrispettivo umano.

“ Una dieta povera di sale - aggiunge Rossini - è raccomandata in generale in tutte le linee guida che hanno a che fare con l'anziano e la funzione cardiovascolare e renale. Infine non mi sembra che nelle popolazioni di pazienti che adottano per lungo periodo una dieta iposodica l'incidenza di declino cognitivo sia inferiore a coloro che invece non adottano questo tipo di regime alimentare ”.