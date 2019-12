Trovate impurità in alcuni farmaci usati contro il diabete

In un ristretto numero di medicinali a base di metformina, usato per trattare il diabete di tipo 2, sono stati riscontrati livelli molto bassi di un'impurezza, la N-nitrosodimetilammina (Ndma). Lo ha reso noto l'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che ha sottolineato come la segnalazione sia rivolta al di fuori dell'Unione Europea.

Dopo il caso Ranitinda, spunta un nuovo possibile allarme. I livelli di Ndma riscontrati in alcuni farmaci, però, sembrerebbero essere entro i limiti a cui le persone possono essere normalmente esposti. La metformina viene usata (da sola o in unione ad altri medicinali) per trattare il diabete di tipo 2: si tratta della prima linea usata per cercare di tenere sotto controllo il diabete e agisce riducendo la produzione di glucosio nell'organismo e facendo diminuire l'assorbimento del glucosio da parte dell'intestino.

La comunicazione diffusa dall'Ema, pubblicata sul sito web dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), specifica che " al momento non ci sono dati che indichino che i medicinali a base di metformina nell’Ue siano coinvolti ". Per capirlo e analizzare la situazione, " le Autorità nell’Ue stanno avviando la collaborazione con le aziende per testare i medicinali in commercio nell’Ue e forniranno ulteriori aggiornamenti nel momento in cui saranno disponibili maggiori informazioni ".