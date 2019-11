Tumore al seno, scoperto l'enzima capace di fermare le metastasi

Si stima che circa una donna su dieci ne venga colpita nel corso della vita. Il tumore al seno è la neoplasia più frequente del sesso femminile ed è caratterizzata dalla formazione di un tessuto costituito da cellule che crescono in maniera anomala e incontrollata all'interno della ghiandola mammaria. In stadio iniziale il carcinoma è confinato nel tessuto adiposo (Stadio 1). In seguito può diffondersi nelle immediate vicinanze (Stadio 2) o estendersi ai tessuti sottostanti della parete toracica (Stadio 3). Lo Stadio 4, infine, corrisponde al cosidetto tumore al seno metastatico. Non sono ancora ben conosciute le cause di questa malattia. Esistono, tuttavia, diversi fattori di rischio: l'età (la maggior parte dei casi viene diagnosticata in donne con più di 50 anni), la prima gravidanza dopo i 30 anni, il menarca prima dei 12 anni, la nulliparità, la menopausa tardiva e la familiarità. Circa il 10% delle pazienti (soprattutto giovani) malate di cancro ha più di un parente malato. Diversi studi hanno inoltre dimostrato che un uso eccessivo di estrogeni aumenta il rischio di sviluppare la neoplasia.

A determinare la patologia è anche una ormai riconosciuta predisposizione genetica. Tra le mutazioni, le più note sono quelle a carico dei geni oncosoppressori BRCA-1 e BRCA-2, dai quali dipende il 50% delle forme ereditarie cancerose. Va tuttavia specificato che in questi casi si eredita la predisposizione alla malattia, non la patologia stessa. Ulteriori fattori di rischio includono il sovrappeso, l'obesità, la sedentarietà, l'abuso di alcol, il fumo e la dieta povera di frutta e verdura. L'obiettivo principale è quello di giungere ad una diagnosi precoce mediante l'osservazione periodica del seno. Il primo segno a cui prestare attenzione è un aumento della consistenza legato alla presenza di noduli. Da non sottovalutare poi le piccole rientranze della cute, le secrezioni sierose o ematiche, le lesioni eczematose e l'ingrossamento dei linfonodi sotto l'ascella.

Le metastasi rappresentano la principale causa di morte correlata al carcinoma mammario. In uno nuovo studio, tuttavia, è stato dimostrato che le metastasi polmonari si stabiliscono presto durante la genesi del tumore e che un componente essenziale nella formazione delle stesse è la MMP9. Si tratta della metalloproteinasi 9, ovvero un enzima che favorisce la migrazione, l'invasione e la formazione di colonie di cellule cancerose. L'inibizione della MMP9 attraverso un anticorpo monoclonale, non solo ha impedito la formazione di metastasi polmonari, ma ha anche migliorato la risposta immunitaria attraverso l'attivazione delle cellule T citotossiche del sistema immunitario attorno ai focolai metastatici. I risultati di questa ricerca potrebbero rivelarsi fondamentali per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.