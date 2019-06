Tutte le verità sul collagene da bere

Il collagene, diffuso in boccette da bere, rappresenta l’ultima rivoluzione nel campo degli integratori alimentari.

Viene utilizzato per migliorare l’aspetto della propria pelle per renderla elastica e più giovane. Sulla loro efficacia però non esistono sufficienti studi capaci di confermare i benefici tanto attesi. La tentazione di fare uso di questo tipo di integratori si ha a partire dai venticinque anni quando la pelle comincia a rallentare il processo di formazione del collagene e dell’elastina. Di conseguenza appaiono le prime rughe e i segni di espressione che gradualmente diventano più marcati e visibili.

Il collagene da bere viene preparato utilizzando gli scarti della macellazione animale. Una volta bolliti, da questi scarti si estrae il collagene sotto forma di gelatina mista ad acqua. Grazie all’azione di particolari enzimi, combinati tra loro il collagene viene filtrato, disidratato per presentarsi sotto forma di polvere. Essa risulta di facile digeribilità e assimilazione da parte del nostro organismo.

Secondo “Dottore, ma è vero che…?”, il sito della Federazione degli Ordini dei Medici (FNOMCEO), istituito con lo scopo di contrastare la diffusione di fake news in campo farmaceutico e sanitario, questi integratori necessitano di più studi approfonditi per testarne la validità.

I primi studi condotti su di essi hanno rivelato che la loro assunzione è in grado di far crescere rapidamente e più forti le unghie. Si riscontrano anche miglioramenti dell’elasticità della pelle in generale e la riduzione del dolore alle articolazioni. Fino ad ora però nessun studio conferma che questo tipo di integratori agisca direttamente sulla pelle del viso.

Come accade per la maggior parte degli integratori alimentari, il collagene da bere agisce nelle zone in cui il corpo ne è carente. È inutile, secondo gli esperti, aspettarsi dei miracoli. Se proprio vogliamo rallentare il processo di invecchiamento della pelle si può operare evitando i principali rischi ambientale. Essi sono l’eccessiva e non protetta esposizione al sole, il fumo e l’inquinamento cittadino.