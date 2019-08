Usare troppo lo smartphone aumenta il rischio di obesità

Utilizzare per più di cinque ore al giorno lo smartphone aumenterebbe il rischio di obesità del 43%. A renderlo noto è l’Ansa, che cita uno studio effettuato su 1060 studenti universitari tra i 19 e i 20 anni, condotto da Mirary Mantilla-Morrón della Health Sciences Faculty presso la Simón Bolívar University di Barranquilla, in Colombia. Lo studio in questione è stato presentato alla conferenza dell'American College of Cardiology.

È stato monitorato l’utilizzo che i più di mille studenti universitari sopra citati fanno del telefonino. Ciò che ne è venuto fuori è che utilizzare in maniera prolungata il cellulare possa facilitare la sedentarietà della persona, riducendo di conseguenza l’attività fisica. Chi ama passare ore e ore davanti allo smartphone, magari sui social network per chattare oppure per giocare, toglie tempo all’attività fisica. Questa abitudine potrebbe portare a un conseguente aumentato del rischio di morte prematura, tumori, malattie cardiovascolari, problemi osteoarticolari e diabete.

Non si tratterebbe però soltanto di questo. Stare troppe ore davanti allo smartphone, infatti, è un comportamento che potrebbe essere associato anche ad altri fattori che arrivano a compromettere la salute della persona. Uno fra tutti il fatto di mangiare male, dando attenzione soprattutto al piccolo schermo del telefonino. I dati mostrerebbero che la consuetudine di usare per più di cinque ore al giorno lo smartphone può essere associata a un rischio di obesità che aumenta del 43%, come anche a una doppia probabilità di consumare bibite, di nutrirsi con cibi presi dai fast food e di mangiare snack dolci.