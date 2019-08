Il vino rosso fa dimagrire: un bicchiere prima di dormire è come la palestra

Dimagrire bevendo vino? Sembra impossibile, eppure una ricerca dell'Università di Alberta, in Canada, ha dimostrato che bere un bicchiere di vino rosso prima di andare a dormire può aiutare a perdere peso. Non solo. Sembrerebbe che berne un solo bicchiere corrisponderebbe a un'ora di attività fisica.

La ricerca è stata condotta da Jason Dyck, che ha scoperto i benefici di un composto del vino rosso: il resveratrolo, che agisce per impedire alle cellule di grasso di guadagnare più densità. Secondo quanto riporta il Mirror, la notizia è supportata anche dagli studi della Washington State University e di Harvard, che hanno confermato come un bicchiere (o due) di vino rosso possano aiutare a dimagrire. Ma bere il vino ai pasti non conta. Perché il resveratrolo abbia l'effetto sperato, però, è consigliabile bere il vino prima di andare a dormire, perché in questo modo bloccherebbe la voglia di spuntini a tarda notte, tra le maggiori cause dell'aumento di peso.

Secondo gli studi, il vino rosso può prevenire un aumento di peso del 70%, se questo viene bevuto la sera, prima di andare a letto. Attenzione però a non sostituire la palestra con il vino: la sostanza contenuta nella bevanda può aiutare a mantenersi in forma, ma non può sostituite la dieta e l'esercizio fisico, fondamentali per chi vuole dimagrire.