Salvini rilancia il test antidroga per i parlamentari

"L'ho proposto e lo riproporrò: l'esame antidroga non solo per i lavori a rischio ma anche per quelli che vanno in Parlamento a fare i deputati e i senatori, per vedere se quando vanno a schiacciare i bottoni sono lucidi oppure si sono pippati qualcosa". Così Matteo Salvini, nel corso di un comizio elettorale a Stroncone, in provincia di Terni durante il quale si è scagliato contro chi "vorrebbe legalizzare la droga e vorrebbe lo Stato spacciatore".

Parlando da Cascia, sempre in occasione del tour elettorale che il leader della Lega sta facendo in vista delle Regionali in Umbria del 27 ottobre prossimo, Salvini ha annunciato che questa settimana visiterà "il carcere di Perugia per vedere come stanno i poliziotti e come lavorano, non per vedere come stanno in carcere gli spacciatori...'' . Da qui ha fornito anche dei consigli utili al suo 'pubblico' di possibili elettori: "Se smettete di fumare è meglio... Sono sei mesi che non fumo e un pochino meglio sto e non sono neanche eccessivamente ingrassato. Intanto, i poltroni ringraziano...''.