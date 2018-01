Sanremo 2018: ecco quanto guadagneranno Baglioni, Favino e Hunziker

Dopo la conferenza stampa di presentazione al Salone del Casinò di Sanremo, Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino sono pronti per la nuova sfida per il Festival del 2018. E come sempre scattano le indiscrezioni sui compensi che percepiranno i tre conduttori. Secondo quanto riporta ilCorriere, Baglioni porterà a casa circa 600mila euro. Ridotto invece il compenso di Michelle Hunziker dopo l'esperienza sanremese con Pippo Baudo in cui incassò un milione. Questa volta percepirà "solo" 400mila euro che resta comunque una bella cifra. E Favino? Per l'attore, definito il "Banderas italiano" ci sarà un compenso di 300mila euro. Il budget complessivo per il Festival resta immutato rispetto allo scorso anno e ammonta a circa 16 milioni di euro.



Almeno 25 sono già stati incassati con la pubblicità e in viale Mazzini sperano di sfondare il muro dei 26 milioni incassati nella scorsa edizione, l'ultima condotta da Carlo Conti. Al centro del Festival comunque resta la musica e la canzone italiana. Claudio baglioni per questo suo Sanremo "0.0" ha optato per una scelta curiosa per quanto riguarda gli ospiti internazionali: dovranno proporre brani legati alla musica italiana. Un modo per affermare nel mondo la kermesse che ogni anno viene seguita da milioni di telespettatori.