Ospiti Sanremo, Baglioni: "Stranieri e brani italiani"

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. È questa la triade che condurrà il Festival di Sanremo del 2018. La "squadra" di conduttori è stata presentata nelle consueta conferenza stampa nel Salone del Casino di Sanremo. "Porteremo l'immaginazione al Festival. Ne abbiamo bisogno, siamo portatori di immaginazione e per questo ho pensato a un Festival colorato. Lo coloreremo con i colori primari", ha affermato Baglioni. E nella conferenza stampa è intervenuta anche Michelle Hunziker, entusiasta per la sua nuova avventura: "Sono davvero, davvero, davvero gasatissima...Ho scoperto di fare il Festival prima dai giornali e poi attraverso la telefonata di Claudio...Sarà un’esperienza meravigliosa. Mi sento tranquilla, il direttore artistico è il numero uno a livello musicale".



Anche Favino è pronto per la sua nuova sfida: "Una cosa nuova per me, un nuovo battesimo, sono sempre stato fan del Festival, è un cerchio che quindi si chiude". Infine Baglioni ha annunciato una vera e propria rivoluzione sul fronte degli ospiti stranieri: dovranno proporre brani che rimandano alla canzone italiana. "Noi diramiamo gli inviti ad artisti stranieri, ma la regola d’ingaggio è questa. E ciò costituisce una grossa novità a tutto vantaggio della canzone del nostro Paese", ha concluso Baglioni.